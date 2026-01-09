سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 09-01-2026

يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تحركات تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم 1.3865، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك فقد نجح الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع دخولها في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى قرب التعافي وتعزيز فرص استئناف مكاسبه القوية على المدى القريب.