سعر الفضة يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 09-01-2026

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، متأثراً بتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وليتخطى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما يعزز من الضغوط السلبية المحيطة به، ولكن الزوج يشهد بعض التماسك بتحركاته الأخيرة متأثراً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، في محاولة منه لتصريف البعض من هذا التشبع.