الاقتصاد

سعر الفضة يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 09-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الفضة يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 09-01-2026 1/2
  • سعر الفضة يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 09-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 09-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-09 02:45AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، متأثراً بتداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وليتخطى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما يعزز من الضغوط السلبية المحيطة به، ولكن الزوج يشهد بعض التماسك بتحركاته الأخيرة متأثراً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، في محاولة منه لتصريف البعض من هذا التشبع.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا