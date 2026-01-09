الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 09-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-09 12:09PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستند من جديد لمستوى الدعم المهم 90,000$، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي حال دون تمديد مكاسبه اللحظية السابقة، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ولكن في المقابل من ذلك يظل السعر يتحرك ضمن نطاق موجة صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

