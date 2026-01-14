تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 14-01-2026

تراجع سعر سهم جولد مان ساكس GOLDMAN SACHS GROUP, INC (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 880.00$، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 1,000$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد