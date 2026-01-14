تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-01-2026

- 1/2
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-14 13:39PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر عملة ريبل (XRPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ومساعدته أيضاً في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، كما يحاول السعر في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 2.1060$، ليستهدف مستوى المقاومة 2.2150$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد