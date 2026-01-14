الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-01-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-14 13:39PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر عملة ريبل (XRPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ومساعدته أيضاً في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، كما يحاول السعر في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 2.1060$، ليستهدف مستوى المقاومة 2.2150$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا