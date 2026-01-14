تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 14-01-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على مكاسب محدودة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.