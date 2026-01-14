شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات النفط الأمريكية ترتفع على خلاف التوقعات الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عملة بيتكوين يوم الأربعاء بعد أن أعلنت شركة «ستراتيجي» (Strategy)، أكبر حائز مؤسسي للعملة المشفرة، عن شراء بيتكوين بقيمة 1.3 مليار دولار، إلا أن العملة قلّصت جزءًا من مكاسبها مع إظهار البيانات استمرار ضعف الطلب من مستثمري التجزئة.

وصعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 3.4% لتسجل 95,001.9 دولار بحلول الساعة 01:01 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (06:01 بتوقيت غرينتش). وكانت بيتكوين قد لامست أعلى مستوى لها في نحو شهرين عند 96,033.3 دولار مساء الثلاثاء.

«ستراتيجي» تشتري بيتكوين بقيمة 1.3 مليار دولار في أكبر صفقة منذ يوليو

جاءت مكاسب بيتكوين في الأساس بعد أن كشفت شركة «ستراتيجي» التي يقودها مايكل سايلور عن شرائها 13,627 عملة بيتكوين بمتوسط سعر بلغ 91,519 دولارًا للعملة الواحدة، وبقيمة إجمالية قدرها 1.25 مليار دولار.

وبهذه الصفقة، ارتفع إجمالي حيازة «ستراتيجي» من بيتكوين إلى 687,410 عملات، ما يعزز مكانتها كأكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين في العالم.

وتُعد هذه الصفقة أكبر عملية شراء لبيتكوين تقوم بها «ستراتيجي» منذ يوليو 2025، وقد جرى تمويلها من خلال بيع أسهم عادية وأسهم ممتازة.

وساهم هذا الشراء في تهدئة بعض المخاوف بشأن تباطؤ وتيرة استحواذ «ستراتيجي» على بيتكوين، خاصة بعدما كانت الشركة قد اشترت كميات محدودة فقط من العملة منذ منتصف ديسمبر.

مع ذلك، تعاني «ستراتيجي» من خسارة تقارب 50% من قيمتها السوقية منذ بداية عام 2025، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الجدوى طويلة الأجل لاستراتيجيتها القائمة على شراء بيتكوين، وهو ما دفع المتداولين إلى التخارج من السهم على نطاق واسع. كما تعرض السهم لضغوط إضافية بسبب التراجع المستمر في أسعار بيتكوين، ما أثار قلقًا من احتمال اضطرار الشركة إلى بيع جزء من حيازاتها من العملة المشفرة لتلبية التزاماتها المتعلقة بالديون.

ضعف الطلب الأميركي على بيتكوين مستمرًا… وخصم «كوينبيس» يكشف ذلك

ظل الطلب على بيتكوين في أسواق التجزئة الأميركية ضعيفًا، خاصة مع تداول سعر العملة على منصة «كوينبيس غلوبال» عند مستوى أقل من المتوسط العالمي.

ويُستخدم سعر بيتكوين على «كوينبيس» كمؤشر على شهية مستثمري التجزئة في الولايات المتحدة تجاه العملة المشفرة، نظرًا للحصة الكبيرة التي تتمتع بها المنصة في السوق الأميركية.

وأظهرت بيانات «كوينغلاس» أن سعر بيتكوين على «كوينبيس» لا يزال يتداول بخصم مقارنة بالأسعار العالمية، ما يشير إلى استمرار ضعف الطلب من المستثمرين الأفراد.

كما أوضحت البيانات أن بيتكوين تتداول عند خصم على «كوينبيس» منذ منتصف ديسمبر، بالتزامن مع اتجاه متوسط سعر العملة إلى التراجع خلال هذه الفترة.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تتفوق على بيتكوين

تفوقت أسعار العملات المشفرة الأخرى على بيتكوين يوم الأربعاء، مستفيدة جزئيًا من صدور بيانات التضخم الأميركية لشهر ديسمبر المتوافقة إلى حد كبير مع التوقعات. كما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أقل قليلًا من التقديرات، لكنه متماشي مع قراءة نوفمبر.

غير أن هذه البيانات لم تكن كافية لتغيير توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه أواخر يناير.

وارتفعت عملة «إيثر»، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 6.1% إلى 3,325.22 دولار، بعد أن قلّصت بعض مكاسبها خلال الجلسة، في حين صعدت عملة «الريبل» بنحو 4%.