سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه الشرائي - توقعات اليوم – 15-01-2026

تراجع سعر سهم التجارية (ALTIJARIA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك تميل توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 210.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 233.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد