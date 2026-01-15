سعر النفط الخام يتراجع بشدة بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-01-2026

تراجع قليلاً سعر سهم ناقلات (QGTS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية من جديد، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 4.745 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 4.973 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد