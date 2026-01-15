سعر البتكوين (BTCUSD) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-01-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك عقب وصوله إلى مستوى المقاومة 97,000$، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً مهماً في تحليلاتنا السابقة، ليدخل السعر في حركة جني أرباح طبيعية بعد موجة الصعود القوية الأخيرة.

ويأتي هذا التراجع في إطار محاولات البتكوين تصريف جزء من تشبعه الشرائي الواضح على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، تمهيداً لإعادة بناء الزخم الإيجابي اللازم لاختراق تلك المقاومة في مراحل لاحقة، وذلك في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.