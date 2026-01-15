سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتعرض للمزيد من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 15-01-2026

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما حال دون محاولات الزوج للتعافي في الفترة السابقة، ويأتي أداء الزوج الهابط مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.