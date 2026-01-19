شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 19-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-19 07:07AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تفاعل سعر النحاس مؤخرا مع سلبية مؤشر ستوكاستيك اللحظية ليحافظ بذلك على تمركزه السلبي دون الحاجز المستقر قرب 5.9700$ ليزيد ذلك من فرص تفعيله للمسار التصحيحي الهابط بمحاولته لحني بعض الأرباح لنتوقع تسلله قريبا نحو 5.7500$ وصولا للدعم الإضافي المتمركز عند 5.5100$ والذي يشكل بدوره مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي.
أما عودة السعر للثبات فوق الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي, سيعزز ذلك فرص استئنافه للهجوم الرئيسي الصاعد باندفاعه مباشرة نحو 6.1900$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7500$ و 5.9500$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي