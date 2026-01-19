الاقتصاد

سعر النحاس يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 19-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-19 07:07AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

تفاعل سعر النحاس مؤخرا مع سلبية مؤشر ستوكاستيك اللحظية ليحافظ بذلك على تمركزه السلبي دون الحاجز المستقر قرب 5.9700$ ليزيد ذلك من فرص تفعيله للمسار التصحيحي الهابط بمحاولته لحني بعض الأرباح لنتوقع تسلله قريبا نحو 5.7500$ وصولا للدعم الإضافي المتمركز عند 5.5100$  والذي يشكل بدوره مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي.

 

أما عودة السعر للثبات فوق الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي, سيعزز ذلك فرص استئنافه للهجوم الرئيسي الصاعد باندفاعه مباشرة نحو 6.1900$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.7500$ و 5.9500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

