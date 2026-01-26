سعر سهم الآمار (6014) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 26-01-2026

مدد سعر سهم مصرف الراجحي (1120) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة 105.50 ريال، لينجح بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة 105.50 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 105.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 110.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد