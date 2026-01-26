سعر اليورو مقابل الدولار يحلق عالياً – توقعات اليوم – 26-01-2026

اكتسى سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري (4300) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 18.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من ثبات الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 18.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.63 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد