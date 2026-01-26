سعر الذهب يخترق حاجز 5,000$ ويسجل إنجازاً تاريخياً - توقعات اليوم – 26-01-2026

صعد سعر سهم شركة الآمار الغذائية (6014) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما اكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، كما جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما نجح بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر في تحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 41.66 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 47.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد