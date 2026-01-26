سعر الفضة يستقر أعلى 100$ لأول مرة في التاريخ – توقعات اليوم – 26-01-2026

قفز سعر سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات (7200) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 176.20 ريال، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 176.20 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 188.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد