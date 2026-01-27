الاقتصاد

سعر النفط الخام يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 27-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-27 02:30AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة للبحث عن قاع صاعد يتخذه قاعدة فنية قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وجاء هذا التراجع ليصل بالسعر إلى الارتكاز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا الاتجاه.

 

وفي غضون ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما يعزز احتمالات بدء تشكل دايفرجنس إيجابي، خاصة مع ظهور بوادر تقاطع إيجابي داخل تلك المؤشرات، ما قد يمهد لمحاولة ارتداد صاعد خلال تحركاته القادمة.

