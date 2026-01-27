سعر الدولار مقابل الين يعيد اختبار مقاومة محورية – توقعات اليوم – 27-01-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال يواجه ضغوطاً سلبية واضحة، في ظل استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من هيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار الهابط، ما يقلص من فرص استدامة أي محاولات صعود حالية.

وفي السياق نفسه نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي، قد يضاعف من حدة الضغوط السلبية المحيطة بالعملة الرقمية خلال الفترة القريبة القادمة.