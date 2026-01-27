سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 27-01-2026

تقدم سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 1.3700، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وذلك بعد الوصول إليه في وقت سابق ليرتد على اثر تماسكه، لينجح الزوج في اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي كما استطاع تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسبه على المدى القريب.