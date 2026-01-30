شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبتعد عن قمة 5 سنوات بسبب تحذيرات السلطات النقدية الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •قوة اليورو قد تؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية في أوروبا

•العملة الأوروبية على وشك تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي

•توقعات متفائلة للاقتصاد الأوروبي عقب الاتفاق التاريخي مع الهند



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعداً عن أعلى مستوى في خمس سنوات ، في ظل تجدد عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط تحذيرات السلطات النقدية الأوروبية حول الصعود المفرط في سعر صرف اليورو.



أثار ارتفاع اليورو هذا الأسبوع فوق مستوى 1.20 دولار أمريكي قلق صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، وحذروا من أن الارتفاع السريع للعملة قد يؤدي إلى تداعيات انكماشية.



ورغم التراجع الحالي في مستويات اليورو ،غير أن العملة الأوروبية الموحدة ،على وشك تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي ،بفضل موجة بيع الأصول الأمريكية ،وبعد الاتفاق التجاري التاريخي بين الاتحاد الأوروبي والهند.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.65% إلى ( 1.1865$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1971$) ،وسجل أعلى مستوى عند ( 1.1975$).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،بعدما فقد في اليوم السابق نسبة 0.7% بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في خمس سنوات عند 1.2082 دولاراً.



السلطات النقدية الأوروبية

أثار ارتفاع اليورو فوق حاجز 1.2 دولار أمريكي لأول مرة في خمس سنوات قلق السلطات النقدية الأوروبية، ما دفع صانعي السياسة فى البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق سلسلة من التصريحات التحذيرية بشأن تداعيات قوة العملة على مسار التضخم والنمو الاقتصادي.



وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن قوة اليورو قد تُضخّم الأثر الانكماشي لقوة الصادرات الصينية، وتُخرج البنك المركزي الأوروبي من "وضعه الجيد" وتدفعه إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة.



وقال جيف يو، استراتيجي الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك نيويورك: على الرغم من أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار ظل أعلى بكثير من سيناريو البنك المركزي الأوروبي الأساسي العام الماضي دون التسبب في مخاطر انكماشية قوية، إلا أن حالة عدم اليقين التجاري لا تزال قائمة.



وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا:أعتقد أن تصريحات البنك المركزي الأوروبي مستقلة، لكن من اللافت أن مستوى 1.20 دولار لليورو مقابل الدولار يبدو وكأنه شكّل نقطة تحفيز.



وأوضح أتريل: يمكن القول إن حركة زوج اليورو/الدولار .. التي لم تكن قوية جدًا حتى وقت قريب .. تخفي إلى حدٍ ما قوة أوسع في أداء اليورو، وهو ما سينعكس بدوره على توقعات التضخم لدى البنك المركزي الأوروبي.



التعاملات الشهرية

على مدار تعاملات يناير ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 1.5% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"على وشك تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي.



الفائدة الأوروبية

•أكدت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، أن السياسة النقدية "في وضع جيد"، ومن المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة، في حين تتوقع الأسواق المالية استقرارها حتى أوائل عام 2027.



•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير المقبل مستقر حاليًا دون 25%.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



الاقتصاد الأوروبي

بفضل الاتفاق التجاري مع الهند، باتت الأسواق أكثر تفاؤلاً بأداء الاقتصاد الأوروبي؛ حيث يسهم هذا التحالف الاستراتيجي في تنويع سلاسل التوريد وتوسيع حصة قطاع الخدمات في سوق استهلاكي عملاق، وهو ما يدعم استدامة النمو الاقتصادي الأوروبي ويقلل من تأثره بالنزاعات التجارية العالمية.



وكان الاتحاد الأوروبي والهند قد تواصلان هذا الأسبوع إلى اتفاق تجاري تاريخي،وذلك بعد مفاوضات شاقة استمرت قرابة 20 عاماً، ووصفته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين بأنه "أم الصفقات".



نظرة فنية

