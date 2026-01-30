الاقتصاد

سعر النحاس يفشل بالثبات فوق المقاومة-توقعات اليوم 30-1-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يفشل بالثبات فوق المقاومة-توقعات اليوم 30-1-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يفشل بالثبات فوق المقاومة-توقعات اليوم 30-1-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-30 06:27AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

امتدت تداولات سعر النحاس خلال يوم أمس نحو مستوى 6.5225$ محققا بذلك مكاسب تاريخية جديدة إلا أن افتقاره للعزم السلبي دفع به للهبوط مجددا للاستقرار دون المقاومة الممتدة نحو 6.2100$ ليبدأ بجني بعض الأرباح بتسلله حاليا نحو 6.000$.

 

تعارض المؤشرات الرئيسية المستمر وبالثبات المتكرر دون المقاومة قد يزيد ذلك من فعالية المسار التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 5.7500$ وصولا للدعم الإضافي الأول المستقر عند 5.5100$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8000$ و 6.2000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا