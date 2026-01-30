سعر النحاس يفشل بالثبات فوق المقاومة-توقعات اليوم 30-1-2026

امتدت تداولات سعر النحاس خلال يوم أمس نحو مستوى 6.5225$ محققا بذلك مكاسب تاريخية جديدة إلا أن افتقاره للعزم السلبي دفع به للهبوط مجددا للاستقرار دون المقاومة الممتدة نحو 6.2100$ ليبدأ بجني بعض الأرباح بتسلله حاليا نحو 6.000$.

تعارض المؤشرات الرئيسية المستمر وبالثبات المتكرر دون المقاومة قد يزيد ذلك من فعالية المسار التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 5.7500$ وصولا للدعم الإضافي الأول المستقر عند 5.5100$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8000$ و 6.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة