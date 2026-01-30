سعر البلاتين يهدد ثبات الدعم– توقعات اليوم 30-1-2026

تعرض سعر البلاتين يوم أمس لضغوط سلبية قوية ليجبره ذلك على تقديم تداولات تصحيحية سلبية بتسلله نحو 2370.00$ ومن ثم ليرتد ليستقر فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل بمستوى 2520.00$.

استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد بدوره الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم لنتوقع محاولة تشكيل السعر لموجات تصحيحية ليضغط بذلك على الدعم الإضافي المستقر عند 2430.00$ والذي بكسره سيفتح باب جديد لاستئناف الهبوط التصحيحي وليشكل مستوى 2325.00$ الهدف الإضافي الأول للمسار الهابط, أما تجديد الهجوم الصاعد فإن ذلك يتطلب إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 2710.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2430.00$ و 2560.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي