الاقتصاد

سعر البلاتين يهدد ثبات الدعم– توقعات اليوم 30-1-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر البلاتين يهدد ثبات الدعم– توقعات اليوم 30-1-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يهدد ثبات الدعم– توقعات اليوم 30-1-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-30 06:28AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تعرض سعر البلاتين يوم أمس لضغوط سلبية قوية ليجبره ذلك على تقديم تداولات تصحيحية سلبية بتسلله نحو 2370.00$ ومن ثم ليرتد ليستقر فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل بمستوى 2520.00$.

 

استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد بدوره الضغوط السلبية على تداولات هذا اليوم لنتوقع محاولة تشكيل السعر لموجات تصحيحية ليضغط بذلك على الدعم الإضافي المستقر عند 2430.00$ والذي بكسره سيفتح باب جديد لاستئناف الهبوط التصحيحي وليشكل مستوى 2325.00$ الهدف الإضافي الأول للمسار الهابط, أما تجديد الهجوم الصاعد فإن ذلك يتطلب إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 2710.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2430.00$ و 2560.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا