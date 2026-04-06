سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 06-04-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستند إلى مستوى الدعم المحوري 1.3180 استعداداً لكسره، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.