سعر الدولار مقابل الفرنك يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-04-2026

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 1.3940، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.