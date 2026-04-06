سعر النفط خام برنت يبدأ بتصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 06-04-2026

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس الزوج بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار السلبي، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها.