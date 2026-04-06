سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 06-04-2026

يتحرك سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بمنطقة تداولات شبه جانبية وضيقة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من تحقيق هذا السيناريو، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لاستهداف مقاومات جديدة.