سعر النحاس يكرر الإغلاق الإيجابي-توقعات اليوم 16-4-2026

قدّم سعر النحاس إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 5.9700$ والذي شكّل بدوره مؤخرا لحاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة ليؤكد لنا استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ ملامسته مؤخرا لمستوى 6.1050$.

نشير أيضا إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد فرص استهداف السعر لمحطات إيجابية جديدة باندفاعه قريبا نحو 6.1550$ وصولا للمقاومة التالية الممتدة نحو 6.2500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.0000$ و 6.1550$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع