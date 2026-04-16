سعر البلاتين يحافظ على الإيجابية– توقعات اليوم 16-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-16 05:11AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قدّم سعر النحاس إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 5.9700$ والذي شكّل بدوره مؤخرا لحاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة ليؤكد لنا استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ ملامسته مؤخرا لمستوى 6.1050$.
نشير أيضا إلى أن استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد فرص استهداف السعر لمحطات إيجابية جديدة باندفاعه قريبا نحو 6.1550$ وصولا للمقاومة التالية الممتدة نحو 6.2500$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.0000$ و 6.1550$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع