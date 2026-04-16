سعر الباوند مقابل الين يحتاج لعزم جديد-توقعات اليوم 16-4-2026

سعر الباوند مقابل الين يحتاج لعزم جديد-توقعات اليوم 16-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-16 05:12AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اضطر سعر الزوج لتقديم بعض التداولات الجانبية باستقراره مؤخرا قرب مستوى 215.50 ليتأُثر بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, قد يضطر السعر لتقديم بعض التداولات التصحيحية الهابطة إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد بالاعتماد على تشكيل مستوى 214.15 لمستوى الدعم الإضافي.

 

مما سبق, سنبقى على ترجيحنا الرئيسي الصاعد ولنؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليسهل ذلك مهمة وصوله للمحطات الإيجابية الإضافية والتي قد تبدأ من 216.20 و2170.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 214.55  و 216.20 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا