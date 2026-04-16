سعر الغاز الطبيعي يكرر الضغط على الدعم -توقعات اليوم 16-4-2026

واصل سعر المؤشر تشكيله لموجات صاعدة قوية بتداولات يوم أمس لنلاحظ تسجيله للأهداف المقترحة بوصوله نحو القمة التاريخية المتمثلة بمستوى 26295.00 محاولا إيجاد منفذ للانتقال لمحلة إيجابية جديدة.

مما سبق, ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق القمة الحالية والثبات أعلاها ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه أولا نحو 26480.00 و26775.00 على التوالي, أما فشل الاختراق سيدفع بالسعر لتقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة للهبوط بشكل تصحيحي نحو 25860.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 26050.00 و 26480.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط