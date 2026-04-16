سعر الغاز الطبيعي يكرر الضغط على الدعم -توقعات اليوم 16-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-04-16 05:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر المؤشر تشكيله لموجات صاعدة قوية بتداولات يوم أمس لنلاحظ تسجيله للأهداف المقترحة بوصوله نحو القمة التاريخية المتمثلة بمستوى 26295.00 محاولا إيجاد منفذ للانتقال لمحلة إيجابية جديدة.

 

مما سبق, ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق القمة الحالية والثبات أعلاها ليعزز ذلك فرص تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة باندفاعه أولا نحو 26480.00 و26775.00 على التوالي, أما فشل الاختراق سيدفع بالسعر لتقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة للهبوط بشكل تصحيحي نحو 25860.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 26050.00 و 26480.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

