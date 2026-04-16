المراعي السعودية توقع اتفاقيتين لدعم توطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية

أخبار الفوركس اليوم

•بيانات هامة تظهر مرونة سوق العمل في أستراليا

•الاقتصاد الصيني ينمو بأفضل من التوقعات خلال الربع الأول

•ارتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في مايو المقبل



ارتفع الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ، مسجلاً أعلى مستوى في أربع سنوات ،مستفيدًا من هبوط مستويات العملة الأمريكية في سوق الصرف الأجنبي.



ومدعومًا بالاحتمالات القوية لقيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو المقبل ،خاصة بعد صدور بيانات هامة في أستراليا ،أظهرت مرونة سوق العمل رغم ضغوط "الحرب الإيرانية" وارتفاع تكاليف الطاقة.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.45% إلى (0.7198) الأعلى منذ يونيو 2022 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.7165)، و سجل أدنى مستوى عند (0.7163).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.6% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسط معنويات مخاطرة إيجابية وصعود الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ،ليعمق خسائره للجلسة التاسعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 97.83 نقطة ،عاكساً استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



حيث تزايدت حالة التفاؤل في الأسواق حيال احتمالات توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، ما يدفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا، والتوجه نحو أصول أعلى مخاطرة.

صرّح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران " على وشك الانتهاء"، في وقتٍ عبّر فيه البيت الأبيض عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى ترجيحات بعقد جولات إضافية من المحادثات المباشرة في باكستان.



قال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك إيه إن زد:تتجاهل الأسواق الآن الصراع بشكل أساسي، وتتوقع التوصل إلى نوع من التسوية.وأضاف جوه:مع استبعاد الأسواق لأثر الحرب، قد نشهد مزيدًا من الضغط على الدولار، واستئنافه للاتجاه الهبوطي الذي بدأ منذ العام الماضي تقريبًا.



البيانات الأسترالية

أظهرت البيانات الاقتصادية الهامة الصادرة اليوم في سيدني:-

•استقرار معدل البطالة عند 4.3% في مارس، وهو ما جاء متوافقاً تماماً مع توقعات الأسواق وبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

•أضاف الاقتصاد الأسترالي 17,900 وظيفة جديدة في مارس، وهو رقم قريب جداً من التوقعات البالغة 20,000 وظيفة.

•شهدت الوظائف بدوام كامل قفزة نوعية بلغت إضافة 52,500 وظيفة فى مارس بعد فقد 27,700 وظيفة في فبراير.

•سجل مؤشر توقعات المستهلكين للتضخم في أبريل ارتفاع بنسبة 5.9% مقارنة بـ 5.2% في الشهر السابق . وتعد تلك القراءة لتوقعات التضخم هي الأعلى منذ أواخر عام 2022، مما يزيد الضغوط على بنك الاحتياطي الأسترالي.



الاقتصاد الصيني

سجل الاقتصاد الصيني"أكبر شريك تجاري للاقتصاد الأسترالي" نمواً قوياً بمعدل 5% في الربع الأول من عام 2026، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 4.8% ،بعدما سجل نمو بمعدل 4.5% فى الربع الأخير من العام الماضي.



الفائدة الأسترالية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في مايو المقبل من 55% إلى 70%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى أستراليا.

•رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة مرتين هذا العام إلى 4.1%، نتيجةً لتأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على تجارة النفط العالمية وارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد.



نظرة فنية

