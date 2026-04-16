عمومية البنك الأهلي السعودي توافق على توزيع 6.9 مليار ريال عن النصف الثاني من عام 2025

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم التاسع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في سبعة أسابيع ، وسط أجواء إيجابية تسيطر على الأسواق العالمية ،تفاؤلاً بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.



تواصل العملة الأمريكية خسائرها حيث عزز تفاؤل البيت الأبيض بشأن اتفاق سلام مع إيران المعنويات وشجع المستثمرين على التخلي عن مراكزهم في الملاذات الآمنة. في انتظار التطورات الجديدة حول المحادثات المكثفة بين واشنطن وطهران.



بعد التراجع الأخير فى أسعار النفط العالمية ،زادت مؤشرات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،وتراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى (1.1824$) الأعلى منذ 27 فبراير الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1799$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1795$).



•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة بأقل من 01% مقابل الدولار،في ثامن مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية هذا العام ، وسط تطورات إيجابية حول المحادثات الأمريكية الإيرانية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ،ليعمق خسائره للجلسة التاسعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 97.83 نقطة ،عاكساً استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



حيث تزايدت حالة التفاؤل في الأسواق حيال احتمالات توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، ما يدفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا، والتوجه نحو أصول أعلى مخاطرة.



صرّح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران " على وشك الانتهاء"، في وقتٍ عبّر فيه البيت الأبيض عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى ترجيحات بعقد جولات إضافية من المحادثات المباشرة في باكستان.



قال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك إيه إن زد:تتجاهل الأسواق الآن الصراع بشكل أساسي، وتتوقع التوصل إلى نوع من التسوية.وأضاف جوه:مع استبعاد الأسواق لأثر الحرب، قد نشهد مزيدًا من الضغط على الدولار، واستئنافه للاتجاه الهبوطي الذي بدأ منذ العام الماضي تقريبًا.



الفائدة الأوروبية

•مع انخفاض أسعار النفط العالمية ،تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل مستقر من 35% إلى 15%.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 16-04-2026