استشهاد 9 لبنانيين في غارات للاحتلال على بلدات الجنوب

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء،15 أبريل 2026 ، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارة للاحتلال استهدفت بلدة انصارية جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، فيما أدت غارة على منطقة قدموس قرب مدينة صور إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 3 آخرين.

وأشار إلى أن غارتين للاحتلال استهدفتا صباح اليوم، مركبتين مدنيتين على طريق السعديات - الجية جنوب مدينة بيروت، كما قصف الاحتلال مدينة صور وبلدات القليلة، ياطر، زبقين، الواسطة، المحمودية، المجادل، الغندوية، بيت ياحون، جباع وخربة الدوير جنوب لبنان.

كما نفذ جيش الاحتلال، عمليات تفجير للمنازل في بلدتي بنت جبيل وحانين، فيما تشهد الأجواء اللبنانية تحليقاً مكثفاً لطيران الاحتلال الحربي والمُسير وصولاً للعاصمة بيروت.

