تكنولوجيا: Honor تختبر بطارية ضخمة بسعة 11,000 مللي أمبير لهاتف قادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل Honor العمل على زيادة سعات البطاريات في هواتفها، إذ تشير تسريبات جديدة إلى اختبار الشركة بطارية ضخمة قد تصل سعتها إلى نحو 11,000 مللي أمبير في هاتف قادم.

ويأتي ذلك بعد إطلاق هواتف مثل Honor Win وWin RT ببطاريات 10,000 مللي أمبير، ثم هاتف Honor Power2 الذي قدم بطارية أكبر قليلًا بسعة 10,080 مللي أمبير.

ووفقًا للمسرّب Digital Chat Station، بدأت الشركة الإنتاج التجريبي لبطارية جديدة بسعة اسمية تبلغ 10,690 مللي أمبير وطاقة 40.41 واط/ساعة. ومن المتوقع أن تصل السعة النموذجية لهذه البطارية إلى 11,000 مللي أمبير أو أكثر.

ولم يكشف التسريب عن الهاتف الذي سيحصل على هذه البطارية، إلا أنه من المرجح أن تظهر في الجيل التالي من سلسلة Power، خاصة أن هاتف Honor Power2 الحالي يستخدم بطارية Si/C بسعة 10,080 مللي أمبير توفر أكثر من 20 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويدعم Power2 شحنًا سلكيًا سريعًا بقدرة 80 واط، إلى جانب شحن عكسي سلكي بقدرة 27 واط، ما يسمح باستخدامه كجهاز بنك طاقة للأجهزة الأخرى. كما تشير شائعات إلى أن هاتف Honor X80 القادم قد يأتي أيضًا ببطارية بسعة 10,000 مللي أمبير.

