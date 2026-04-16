تكنولوجيا: كاميرا iPhone 18 Pro و Pro Max تدخل مرحلة الإنتاج مع ترقية كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت أبل إنتاج المكونات الأولى للكاميرا الرئيسية في سلسلة iPhone 18 Pro، وذلك تمهيدًا لتقديم ترقية كبيرة تتمثل في اعتماد فتحة عدسة متغيرة. ووفقًا لتقرير جديد، شرعت شركة Sunny Optical في تصنيع أجزاء هذه الكاميرا، اعتمادًا على معلومات من سلسلة التوريد الخاصة بأبل.

ومن المتوقع أن تتولى LG Innotek تجميع وحدة الكاميرا الكاملة خلال نحو شهر، حيث تبدأ عادةً عمليات الإنتاج قبل عدة أشهر من إطلاق هواتف آيفون الجديدة. ويشير التقرير إلى أن بدء الإنتاج مبكرًا هذه المرة يعود إلى تعقيد تقنية فتحة العدسة المتغيرة، وما قد يرافقها من تحديات تصنيع أو نسب عيوب أعلى.

ورغم أن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max سيحافظان على نظام كاميرات ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، فإن الكاميرا الرئيسية ستحصل على هذه الميزة الجديدة.

ويعتمد iPhone 17 Pro الحالي على مستشعر بحجم 1/1.28 بوصة مع عدسة بفتحة ثابتة f/1.8، بينما تسمح الفتحة المتغيرة بإغلاق العدسة للحصول على عمق ميدان أكبر، ما يساعد على إبقاء جميع العناصر في الصورة واضحة، مثل الصور الجماعية.

كما قد تسهم هذه التقنية في تحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة، اعتمادًا على أقصى فتحة عدسة متاحة، إلا أن التفاصيل الكاملة لم تُكشف بعد. ومن المتوقع أن تكشف أبل رسميًا عن سلسلة iPhone 18 Pro خلال شهر سبتمبر.

