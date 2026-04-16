شركة BlackRock تضخ 500 مليون دولار في البيتكوين مع عودة التفاؤل المؤسساتي

عادت شركة “BlackRock” إلى شراء البيتكوين بقوة، بعد فترة من البيع، حيث استحوذت على أكثر من 505 مليون دولار من العملة خلال يومين فقط، في خطوة تعكس تحسن ثقة المؤسسات بالسوق.

وجاءت هذه المشتريات بالتزامن مع صعود البيتكوين واستعادتها مستوى 75 ألف دولار، ما عزز التوقعات ببدء موجة صعود جديدة.

يرى مراقبون أن هذه التحركات قد تشير إلى استعداد المستثمرين الكبار لمرحلة أكثر إيجابية في السوق.

كما ساهمت هذه الصفقات في رفع إجمالي حيازات “BlackRock” من البيتكوين إلى نحو 59.3 مليار دولار، ما يعكس ثقلها المتزايد في سوق العملات الرقمية.

ويُذكر أن استثمارات الشركة كانت قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال تقلبات فبراير، قبل أن تعود للانتعاش مؤخرا، حيث ارتفعت حيازاتها بأكثر من 11 مليار دولار منذ تلك الفترة.

