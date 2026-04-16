أميركا تهدد بمواصلة الحصار على موانئ إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - هدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الخميس، بمواصلة منع كل السفن من بلوغ الموانئ الإيرانية أو الخروج منها "طالما لزم الأمر".

وأكد هيغسيث، في اليوم الرابع من دخول الحصار الذي أعلنته واشنطن على الموانئ الإيرانية حيّز التنفيذ "لأكُن واضحا، هذا الحصار يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، بغض النظر عن جنسيتها. وسنواصل هذا الحصار طالما لزم الأمر".

وقال وزير الدفاع الأميركي، خلال إحاطة ​صحفية ​في ‌البنتاغون، إن القوات الأميركية مستعدة لاستئناف القصف ‌إذا لم توافق ​إيران على اتفاق سلام.

وأضاف "بإمكان إيران أن تختار ‌مستقبلا مزدهرا، ​جسرا ذهبيا، ونأمل أن تفعل ​ذلك ‌من ⁠أجل ‌شعبها".

وقال "لكن ‌إن أساءت إيران ⁠الاختيار، فستواجه ​حصارا وقصفا على البنية التحتية والطاقة".

وبدأت القوات الأميركية حصار الموانئ الإيرانية في الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش الاثنين بعد انتهاء جولة محادثات سلام في باكستان دون التوصل إلى اتفاق في اليوم السابق.

وأتت المباحثات في خضم وقف إطلاق لمدة أسبوعين أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الولايات المتحدة وإيران من المقرر أن يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال دان كاين في المؤتمر الصحافي مع هيغسيث، إن الحصار "يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، بغض النظر عن جنسيتها".

وأضاف كاين "إذا لم تمتثلوا لهذا الحصار، فسنستخدم القوة"، متابعا "حتى الآن، اتخذت 13 سفينة الخيار الحكيم بالعودة" أدراجها.

وأضف هيغسيث أن القوات الإيرانية تحاول استخراج معدات من تحت الردم بعد أكثر من خمسة أسابيع من القصف.

وخاطب الوزير القادة الإيرانيين قائلا "نعلم ما هي الأصول العسكرية التي تنقلونها وإلى أين تنقلونها. وبينما أنتم تنقّبون... في المنشآت المدمّرة والمتضرّرة، فإننا نزداد قوة".

وتابع "إنكم تقومون بالتنقيب لإخراج ما تبقى لديكم من منصات الإطلاق والصواريخ من دون القدرة على استبدالها، ليس لديكم صناعة دفاعية، ولا قدرة على تجديد قدراتكم الهجومية أو الدفاعية".

وأوضح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن واشنطن تستخدم وقف إطلاق النار لإعادة التسلح والتكيّف.

وقال كوبر "نحن نعيد تسليح أنفسنا، ونعيد تجهيز معداتنا، ونقوم بتعديل تكتيكاتنا وتقنياتنا وإجراءاتنا. لا يوجد جيش في العالم يتكيّف مثلنا، وهذا بالضبط ما نقوم به الآن خلال فترة وقف إطلاق النار".