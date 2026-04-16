شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تظهر تعصبها الرياضي وترفض الرد على سؤال متعلق بنادي الهلال وتؤكد للمذيعة: (معليش ما بقدر أرد ليك لأنو أنا مريخابية)

أظهرت المطربة, السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, تعصبها الرياضي, في إحدى الحلقات التي ظهرت فيها ضيفة بإحدى المحطات الإذاعية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ملكة الدلوكة, حلت ضيفة على المذيعة لينا زين العابدين, رفقة الكوميديان عوض شكسبير. ورفضت إنصاف مدني, المعروفة بحبها وتشجيعها لنادي المريخ, الرد على سؤال رياضي متعلق بنادي الهلال, المنافس التقليدي للمريخ. وقالت المطربة, الشهيرة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, في ردها على المذيعة: (معليش ما بقدر أرد ليك لأنو أنا مريخابية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

