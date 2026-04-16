شاهد.. صورة لطالبة سودانية تراجع دروسها تحت إنارة “عمود” كهربائي بالشارع العام تتصدر “الترند” على مواقع التواصل

تصدرت لقطة لطالبة, سودانية, الترند, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعدما تم تداولها بإعجاب كبير من الجمهور على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطالبة, المجتهدة ظهرت وهي تراجع دروسها تحت إنارة “عمود”, كهربائي بأحد الشوارع بالسودان. كما ظهرت والدة الطالبة وهي تراقب إبنتها وتحرسها وتساندها وتشجعها على الدراسة, وسط دعوات الآلاف على مواقع التواصل بأن يوفق الله الطالبة المجتهدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

