سحب مئات الآلاف من المكملات الغذائية من الأسواق الأمريكية بسبب خطر التسمم

سحبت السلطات المختصة أكثر من 350 ألف عبوة من المكملات الغذائية المحتوية على الحديد من الأسواق الأمريكية، بعد اكتشاف أنها تمثل خطرا جسيما للتسمم، خصوصا على الأطفال.

وأعلنت شركة Vitaquest International، المصنعة لعدد من العلامات التجارية مثل Bari Life وArey وNuLife، عن عملية السحب، موضحة أن المشكلة تتعلق بعدم كون عبوات المكملات مقاومة للأطفال.

وحذّر مسؤولو الصحة من أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تناول الأطفال جرعات زائدة عن طريق الخطأ، وهو ما قد يسبب إصابات خطيرة أو حتى الوفاة.

وبحسب البيانات، فقد بيعت المنتجات المتأثرة بين أبريل 2023 وفبراير 2026، بأسعار تتراوح بين 13 و130 دولارا للعبوة، وكانت متوفرة في متاجر كبرى مثل Erewhon وVitamin Shoppe وعبر منصة Amazon.

وتشمل العلامات التجارية المتأثرة: Arey وBari Life وBird&Be وBiote وDr. Fuhrman وNuLife وHMR وBaritric Pal وNoevir وZenbean وSakara.

وأكدت الجهات المختصة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات مرضية حتى الآن.

ودعت السلطات المستهلكين إلى إبقاء هذه المنتجات بعيدا عن متناول الأطفال، والتواصل مع الشركة المصنعة للحصول على عبوات أو أغطية مقاومة للأطفال، أو التخلص من المنتجات المسحوبة أو إعادتها لاسترداد قيمتها.

كما نُشرت قائمة بأرقام الدُفعات المتأثرة على موقع هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية، التي أشرفت على عملية السحب.

وقالت الهيئة إن هذه المكملات تحتوي على الحديد، وهو عنصر يجب بيعه في عبوات آمنة للأطفال وفقا لقوانين منع التسمم الناتج عن التغليف، إلا أن العبوات الحالية لا تستوفي هذه المعايير، ما يزيد من خطر التسمم في حال ابتلاعها.

ويعد الحديد عنصرا أساسيا في الجسم لإنتاج الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، إلا أن زيادته قد تكون خطيرة، إذ قد تؤدي إلى تلف الخلايا واضطرابات في إنتاج الطاقة.

ويحذّر الأطباء من تجاوز الجرعات الموصى بها، والتي تختلف حسب العمر والحالة الصحية، حيث يحتاج البالغون إلى كميات محددة يوميا، بينما تكون احتياجات الأطفال أقل بكثير.

وتشمل الأعراض المبكرة لتسمم الحديد الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال، وقد تتطور الحالات الشديدة إلى نزيف داخلي وفقدان سوائل حاد وصدمة، ثم الوفاة في حال عدم العلاج السريع.

ويعد الأطفال الصغار الفئة الأكثر عرضة للخطر، إذ قد يظنون أن المكملات حلوى ويتناولونها بكميات كبيرة. وقد سُجل تاريخيا أن تسمم الحديد كان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة الناتجة عن الأدوية لدى الأطفال دون سن السادسة في فترات سابقة.

ويستخدم هذه المكملات أيضا عدد من الفئات مثل النساء الحوامل والمتبرعين بالدم والنباتيين والأشخاص الذين خضعوا لجراحات السمنة، لتعويض نقص الحديد أو ضعف امتصاصه.

ويمكن علاج تسمم الحديد باستخدام ترياق طبي خاص، إلا أن فعاليته تعتمد على التدخل المبكر.

وتوضح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن احتياجات الحديد اليومية تختلف حسب العمر والجنس، إذ يحتاج الرجال إلى نحو 8.7 ملليغرام يوميا بعد سن 19، بينما تحتاج النساء إلى 14.8 ملليغرام بين 19 و49 عاما، ثم تنخفض الحاجة بعد سن الخمسين.

وغالبا ما يحصل الكثيرون على احتياجاتهم من الحديد من الغذاء، مثل اللحوم الحمراء والبقوليات، لكن البعض يلجأ إلى المكملات الغذائية عند وجود نقص.

المصدر: ديلي ميل