تكنولوجيا: تقرير: iPad Air بشاشة OLED قادم في 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اشارت تقارير جديدة إلى أن أبل تخطط لإطلاق iPad Air بشاشة OLED في عام 2027، وذلك بعد معلومات سابقة ظهرت في نوفمبر الماضي تحدثت عن نية الشركة اعتماد هذه التقنية في السلسلة خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا للتقرير، ستوفر Samsung Display لوحات OLED الخاصة بإصدارات iPad Air القادمة، مع توقع بدء الإنتاج الضخم في وقت لاحق من هذا العام أو بحلول يناير 2027.

وتشير مصادر من داخل الصناعة إلى أن أبل قد تكشف الجهاز في مارس 2027، وهو نفس الإطار الزمني الذي اعتادت فيه الإعلان عن iPad Air.

كما يُتوقع أن يعتمد الجهاز على لوحة LTPS OLED، ما يمثل ترقية ملحوظة مقارنة بالشاشة LCD المستخدمة في الجيل الحالي المزود بمعالج M4 والذي أُطلق في مارس الماضي.

وتقدم أبل حاليًا شاشات OLED في سلسلة iPad Pro فقط، بينما تشير شائعات إلى أن iPad mini قد يحصل على شاشة OLED لاحقًا هذا العام. كما تتحدث تقارير أخرى عن نية الشركة استخدام شاشات OLED في MacBook Air بدءًا من عام 2028.

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

