تكنولوجيا: IDC: شحنات الهواتف عالميًا تتراجع 4% في الربع الأول وسامسونج تتصدر السوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت IDC في تقريرها الأولي لشحنات الهواتف الذكية عالميًا خلال الربع الأول من 2026 عن تراجع الطلب، إذ بلغت الشحنات 289.7 مليون جهاز، بانخفاض قدره 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعد ذلك أول تراجع فصلي منذ عام 2023، نتيجة نقص إمدادات شرائح الذاكرة وارتفاع تكاليف المكونات، ما دفع بعض الشركات إلى رفع الأسعار.

وتصدرت سامسونج السوق خلال الفترة نفسها بشحنات بلغت 62.8 مليون جهاز وحصة 21.7%، مدعومة بالطلب على Galaxy S26 Ultra وإصدارات الفئة المتوسطة. وجاءت أبل في المركز الثاني بشحنات 61.1 مليون جهاز وحصة تقارب 21%، مع استمرار قوة مبيعات سلسلة iPhone 17، خاصة في الصين.

واحتلت شاومي المركز الثالث بشحنات 33.8 مليون جهاز، تلتها أوبو في المركز الرابع بـ 30.7 مليون جهاز، ثم vivo خامسًا بشحنات 21.2 مليون جهاز. وكانت سامسونج وأبل الشركتين الوحيدتين ضمن الخمسة الكبار اللتين سجلتا نموًا سنويًا إيجابيًا.

ويتوقع محللو IDC استمرار التقلبات في السوق خلال الأشهر المقبلة، مع تأثير أزمة الذاكرة على الأسعار، خاصة في الأسواق الناشئة التي تعتمد على الهواتف منخفضة التكلفة.

