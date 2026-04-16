تكنولوجيا: تسريب هاتف Xiaomi 18 Pro يكشف زر AI مخصص في تصميم جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت تسريبات جديدة لهاتف Xiaomi 18 Pro رغم أن إطلاق السلسلة لا يزال متوقعًا بعد نحو خمسة أشهر، حيث تكشف الصور التصميمية عن زر مخصص للذكاء الاصطناعي إلى جانب بعض التفاصيل الأخرى.

وتُظهر هذه التصاميم اعتماد الهاتف على كاميرات خلفية ثلاثية، مع شاشة خلفية صغيرة مشابهة لما قدمه Xiaomi 17 Pro.

ورغم أن هذه الصور مبكرة وقد لا تعكس التصميم النهائي، فإنها تتماشى مع تقارير سابقة أشارت إلى استمرار وجود الشاشة الخلفية في الجيل الجديد. وتبرز الإضافة الأهم في زر مخصص للذكاء الاصطناعي، يُرجح وضعه على جانب الهاتف.

ووفقًا للتسريبات، يمكن تخصيص زر AI لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في أي وقت، إلى جانب استخدامه للتحكم في أجهزة المنزل الذكي وحتى سيارات شاومي الكهربائية المتوافقة.

كما تشير تقارير أخرى إلى أن الشركة تعمل على ميزة “نافذة ذكية” مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن تضيف وظائف جديدة للشاشة الخلفية.

ومن المتوقع أن يأتي Xiaomi 18 Pro بشاشة قياسها 6.3 بوصة، مع مستشعرين بدقة 200 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية وكاميرا تيليفوتو بتقريب 3x. كما يُرجح أن يضم بطارية بسعة تتجاوز 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن اللاسلكي ومقاومة كاملة للماء.

