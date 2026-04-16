تكنولوجيا: Nothing تكشف تطبيق Warp لنقل الملفات بسهولة بين اندرويد وجهاز الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Nothing عن نظام جديد لنقل الملفات بسهولة بين هواتف اندرويد وأجهزة الحاسب، وذلك في وقت بدأت فيه بعض الشركات بتقديم حلول مشابهة مثل دعم AirDrop على أجهزة معينة.

ويأتي الحل الجديد باسم Nothing Warp، ويوفر طريقة سريعة لمشاركة الملفات بين الهاتف والحاسب العامل بنظام macOS أو Windows أو Linux.

ويتوفر تطبيق Nothing Warp مجانًا لهواتف اندرويد عبر متجر Play، بينما يتطلب استخدامه على الحاسب تثبيت إضافة Warp لمتصفح Google Chrome أو أي متصفح يعتمد على Chromium، ويمكن العثور عليها عبر متجر Chrome Web Store.

ويتكامل التطبيق على الهاتف مع قائمة المشاركة في اندرويد، حيث يكفي تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل نفسه على الهاتف والحاسب لبدء نقل المحتوى بسهولة. وبعد الإعداد، يمكن إرسال الملفات والروابط والنصوص المنسوخة والصور بين الأجهزة في الاتجاهين بشكل مباشر.

وتوضح Nothing أن نقل الملفات يتم عبر مساحة Google Drive الخاصة بالمستخدم، ما يعني أن التطبيق لا يقوم بتخزين البيانات أو الوصول إليها، بل يقتصر دوره على تسهيل عملية النقل بين الأجهزة المرتبطة بالحساب نفسه.

