تكنولوجيا: يوتيوب يتيح الآن إيقاف Shorts على الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت منصة يوتيوب خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين إيقاف ميزة Shorts بالكامل على الهواتف الذكية، حيث بدأ التحديث بالوصول إلى تطبيق يوتيوب على iOS واندرويد.

وتعتمد هذه الميزة على أدوات إدارة الوقت الموجودة مسبقًا داخل التطبيق، والتي تسمح بتحديد مدة استخدام Shorts. ومع التحديث الجديد، أضافت يوتيوب خيارًا جديدًا يتيح ضبط الحد الزمني على صفر دقيقة.

وكان الحد الأدنى السابق يقتصر على 15 دقيقة، لكن خيار الصفر دقيقة الجديد يسمح فعليًا بتعطيل Shorts بالكامل على الهاتف. وبعد تفعيل الإعداد، يؤدي الضغط على تبويب Shorts إلى ظهور رسالة تفيد بوصول المستخدم إلى الحد الزمني، ما يمنع فتح الميزة.

ويمكن الوصول إلى هذا الخيار من خلال قسم Time management داخل إعدادات تطبيق يوتيوب، ثم تحديد حد Shorts Feed وتعيينه على صفر دقيقة لتعطيل الميزة.

