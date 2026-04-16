تكنولوجيا: تطبيق سبوتيفاي يتيح الآن شراء الكتب المطبوعة الورقية مباشرة عبر التطبيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح بإمكان المستخدمين الآن شراء الكتب المطبوعة مباشرة عبر سبوتيفاي، وذلك بعد إعلان الشركة في فبراير عن ميزة Page Match التي تزامن تقدم القراءة بين الكتب الصوتية والإلكترونية والمطبوعة.

وخلال ذلك الإعلان، كشفت سبوتيفاي أيضًا عن شراكة مع Bookshop.org لإتاحة شراء النسخ الورقية من داخل التطبيق.

وقد بدأت هذه الميزة بالوصول فعليًا اليوم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على أن يقتصر الشراء حاليًا على تطبيق Spotify على اندرويد، بينما من المقرر أن يصل الدعم إلى iOS خلال الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، توسع سبوتيفاي ميزة Page Match لتدعم أكثر من 30 لغة إضافية، من بينها الفرنسية والألمانية والسويدية.

وتشير الشركة إلى أن المستخدمين الذين يعتمدون هذه الميزة يستمعون إلى الكتب الصوتية بنسبة أعلى بنحو 55% أسبوعيًا مقارنة بغيرهم. كما أن 62% من الكتب الصوتية التي تمت مزامنتها عبر Page Match لم يكن المستخدمون قد استمعوا إليها من قبل.

وتتوفر الكتب الصوتية على سبوتيفاي الآن في 22 دولة مع مكتبة تضم نحو 700 ألف عنوان. كما أصبحت ميزة Audiobook Recaps متاحة على اندرويد بعد إطلاقها سابقًا على iOS، حيث تقدم ملخصات صوتية قصيرة مخصصة لنقطة التوقف الأخيرة لتسهيل متابعة القصة.

كما تطلق سبوتيفاي مخططات Audiobook Charts في ألمانيا، مع قوائم لأفضل الكتب الصوتية بشكل عام وبحسب الفئات المختلفة، اعتمادًا على نسب الاستماع والتفاعل، على أن يتم تحديثها أسبوعيًا.

وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تضيف الشركة أيضًا قائمة مخصصة لمحتوى الأطفال والعائلة.

