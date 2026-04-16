تكنولوجيا: “دي دي” تطلق مساعداً ذكياً لتخصيص رحلات الركاب بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “دي دي” (DiDi)، المتخصصة في تكنولوجيا التنقل عن إطلاق مساعدها الذكي المبتكر “Xiao Di v1.0” في السوق الصينية، ويعتمد المساعد الجديد على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي تتيح للمستخدمين طلب رحلاتهم بمرونة فائقة عبر جملة واحدة، سواء كانت صوتاً أو نصاً، مما يلغي الحاجة للتنقل التقليدي بين القوائم والتطبيقات.

ويعمل نظام Xiao Di حالياً في الصين لخدمة قاعدة جماهيرية ضخمة تتجاوز 600 مليون عميل و27 مليون سائق، حيث يقوم بتحليل العبارات المعقدة باللغة الطبيعية وتحويلها إلى رموز خدمات محددة. ويتكامل النظام بسلاسة مع أسطول الشركة الذي يغطي أكثر من 90 خدمة متنوعة، ليقترح الخيار الأمثل الذي يتوافق مع احتياجات الراكب وتفضيلاته الشخصية بشكل لحظي ودقيق.

ولم توضح الشركة موقف طرح هذه التقنية في السوق المصري، وحسب بيان دي دي فهذه التقنية توفر حلولاً فورية للرحلات الطارئة كالتوجه إلى المستشفى، كما يدير بذكاء الرحلات التي تتطلب التوقف في محطات متعددة. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم المساعد في تحسين الجانب الاقتصادي للركاب عبر اقتراح الوسيلة الأوفر، فضلاً عن تسريع الروتين اليومي في الانتقال بين المنزل والعمل من خلال التنبؤ بالوجهات المتكررة.

وصمم نظام الذكاء الاصطناعي في “Xiao Di v1.0” ليكون أكثر مرونة وعملية في إدارة التوقعات، حيث يعطي الأولوية للاحتياجات الأساسية للمستخدم حتى في حالات عدم التطابق المثالي مع الطلب، مقدماً بدائل ذكية بدلاً من الرفض. ويتميز النظام أيضاً بقدرته على إدارة نقاط الالتقاء المتعددة وتقديم خيارات نقل متعددة الوسائط للرحلات الطويلة، مما يضمن تجربة مستخدم تتسم بالاستمرارية والسهولة.

وتسعى “دي دي” من خلال هذا التوظيف المكثف للذكاء الاصطناعي إلى جعل تجربة الركوب أكثر تخصيصاً وتوقعاً، مع منح ميزة تنافسية للسائقين الذين يقدمون خدمات متميزة في الرحلات ذات القيمة العالية. وتعمل الشركة حالياً على خطة طموحة لنقل هذه الخدمات المتطورة من السوق الصينية إلى الأسواق العالمية الجديدة، بما يضمن توفير حلول تنقل تكنولوجية تلبي التطلعات المتغيرة للمستخدمين حول العالم.