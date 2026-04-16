شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يقترب من 75 ألف دولار مع انحسار المخاوف الجيوسياسية وتعزز شهية المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين "الذهب" يقترب من أعلى مستوى في 4 أسابيع

•ترامب: الحرب الأمريكية الإيرانية "على وشك الانتهاء"

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس، لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، لتتحرك في المنطقة الإيجابية بفضل هبوط العملة الأمريكية في سوق صرف العملات الأجنبية.



يأتي ذلك مع ترقب التطورات الجديدة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة للدفع نحو عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام، عقب تعثر الجولة السابقة التي استضافتها باكستان.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى (4,838.42$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,791.26$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,4791.10$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،فقدت أسعار الذهب حوالي 1.05% ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 4,871.34 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ،ليعمق خسائره للجلسة التاسعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 97.83 نقطة ،عاكساً استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



حيث تزايدت حالة التفاؤل في الأسواق حيال احتمالات توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، ما يدفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا، والتوجه نحو أصول أعلى مخاطرة.



صرّح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران " على وشك الانتهاء"، في وقتٍ عبّر فيه البيت الأبيض عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى ترجيحات بعقد جولات إضافية من المحادثات المباشرة في باكستان.



قال خون جوه، رئيس قسم أبحاث آسيا في بنك إيه إن زد:تتجاهل الأسواق الآن الصراع بشكل أساسي، وتتوقع التوصل إلى نوع من التسوية.وأضاف جوه:مع استبعاد الأسواق لأثر الحرب، قد نشهد مزيدًا من الضغط على الدولار، واستئنافه للاتجاه الهبوطي الذي بدأ منذ العام الماضي تقريبًا.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل مستقر حاليًا عند 99% ، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": الدافع الرئيسي (لارتفاع أسعار الذهب) هو التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.



وأضاف وونج: إذا بدأنا نشهد اختراقًا فوق 4,900 دولار، فلا يمكن استبعاد المزيد من الارتفاع المحتمل نحو منطقة المقاومة المتوسطة التالية، والتي تقع عند المستوى النفسي البالغ 5,000 دولار.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الأربعاء بنحو 2.28 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,051.76 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى فى أسبوع.



نظرة فنية

