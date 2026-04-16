شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألمنيوم تقفز إلى أعلى مستوى في 4 سنوات مع تحسن توقعات الطلب وسط آمال اتفاق أمريكي–إيراني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عملة البيتكوين يوم الخميس، مقتربة من مستوى 75 ألف دولار، بعدما واصلت مكاسبها القوية التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، في ظل تحسن شهية المخاطرة عالميًا وتزايد الآمال بشأن استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، ما دعم الطلب على العملة المشفرة.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم، بيتكوين، بارتفاع نسبته 1.1% لتصل إلى 74,890 دولارًا بحلول الساعة 09:23 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:23 بتوقيت غرينتش).

وكان سعر البيتكوين قد قفز في وقت سابق من الأسبوع إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع بالقرب من 76 ألف دولار، قبل أن تقلص بعض مكاسبها بفعل عمليات جني الأرباح.

وقال محللو شركة IG Group في مذكرة حديثة: "هذا النمط — الارتفاعات التي تعقبها تراجعات سريعة — أصبح السمة المميزة للتداولات الأخيرة، ما يعكس سوقًا قادرة على تحقيق زخم صعودي لكنها لا تزال تواجه صعوبة في الحفاظ عليه."

البيتكوين يرتفع بالتوازي مع صعود الأصول عالية المخاطر

جاءت المكاسب الأخيرة في البيتكوين متماشية مع موجة صعود أوسع في الأصول عالية المخاطر عالميًا. فقد أغلقت وول ستريت عند مستويات قياسية يوم الأربعاء، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات ومكاسب بقيادة قطاع التكنولوجيا، بينما واصلت الأسهم الآسيوية ارتفاعها يوم الخميس.

واستندت شهية المستثمرين إلى تزايد التفاؤل بإمكانية استئناف الولايات المتحدة وإيران للمفاوضات بهدف تمديد وقف إطلاق نار هش، ما ساهم في تهدئة المخاوف من صراع طويل الأمد.

وتشير تقارير إلى استمرار الجهود الدبلوماسية، رغم مواصلة واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية واستمرار التوترات حول مضيق هرمز.

وأضاف محللو IG Group: "يرتبط جزء من القوة الأخيرة بتحسن المعنويات الاقتصادية الكلية وتجدد شهية المخاطرة. كما ساهمت البيانات الاقتصادية الأضعف نسبيًا واستقرار مستويات التقلب، في ظل الآمال بالتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في دعم الطلب على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة."

وتابعوا: "اختراق فني فوق مستوى يقارب 76,100 دولار سيشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي، أما الفشل في ذلك فيُبقي التداول ضمن نطاق محدد."

كما أشارت تقارير إعلامية إلى استمرار تراكم الاستثمارات المؤسسية وتدفقات قوية إلى أسواق العملات المشفرة، رغم أن المكاسب لا تزال محدودة بفعل عمليات جني الأرباح المتقطعة قرب المستويات المرتفعة الأخيرة.

أسعار العملات المشفرة اليوم: ارتفاعات محدودة للعملات البديلة

كما سجلت معظم العملات البديلة ارتفاعات محدودة يوم الخميس في ظل أجواء إيجابية للمخاطرة.

وارتفعت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، إيثيريوم، بنسبة 0.8% لتصل إلى 2,344 دولارًا.

في حين قفزت ثالث أكبر عملة مشفرة، الريبل، بنحو 4% لتصل إلى 1.422 دولارًا.