طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني 01:15، والجزر الأول عند الساعة 18:59 والجزر الثاني عند الساعة 07:37.

في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً إلى متوسط أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 09:57 والمد الثاني عند الساعة 21:14، والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 03:54.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 21 75 35

دبي 27 20 80 45

الشارقة 29 20 80 40

عجمان 26 20 80 45

أم القيوين 28 20 80 45

رأس الخيمة 30 20 80 40

الفجيرة 34 24 55 20

العـين 31 19 70 20

ليوا 34 24 50 15

الرويس 28 19 85 25

السلع 29 21 80 15

دلـمـا 29 22 75 20

طنب الكبرى / الصغرى 28 23 80 40

أبو موسى 28 23 80 40.